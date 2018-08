Incidente a Monzuno: auto contro furgone, conducente incastrato

Brutto incidente a Monzuno, lungo la strada che porta alla chiesa, a causa di un frontale tra due vetture. La dinamica di quanto accaduto è ancora la vaglio degli inquirenti, ma da quanto si apprende sembra che un'auto abbia superato un trattore, scontrandosi con un furgoncino che proveniva in direzione opposta.

Ad avere la peggio l'uomo di circa 50 anni alla guida della vettura, rimasto incastrato tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigli del fuoco di Monzuno per riuscire ad estrarlo all'abitacolo: i caschi rossi, infatti, hanno dovuto segare parte della vettura. Sul posto anche gli uomini della croce rossa e la polizia municipale per i dovuti rilievi. La strada al momento è chiusa per le operazioni di soccorso.