Incidente mortale a Sasso, 47enne positivo alle droghe: va in carcere

E' risultato positivo agli stupefacenti S.C., il 47enne accusato di aver provocato un incidente e quindi la morte della 66enne Silvana Serenari a Pontecchio di Sasso Marconi, il 24 gennaio scorso.

Anche lui è stato ricoverato ed è piantonato, ma finirà in carcere per omicidio stradale poichè era al volante nonostante la sospensione della patente sospesa per guida in stato di ebbrezza da febbraio 2016 e con un'auto senza assicurazione. L'uomo è eguito dal Sert e gli esami post-incidente hanno rilevato la positività a benzodiazepine, cannabinoidi, cocaina, metadone e oppiacei anche se ha detto di aver "fumato qualcosa 3 giorni prima".

Il giudice ha così accolto la richiesta del Pm Nicola Scalabrini ritenendo improbabile che S.C. possa aver perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta in seguito a un malore, come da lui sostenuto, mentre, come si legge nel verbale di arresto, quando la polizia municipale è arrivata sul luogo dell'incidente "si trovava sul bordo della strada intento a fumare una sigarette e, nonostante le ferite, è apparso vigile".