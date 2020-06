Pianoro, tragico incidente lungo la Futa: morto un giovane motociclista

Incidente mortale oggi pomeriggio lunga la Futa, nel territorio di Pianoro Vecchio, in località Zula. A perdere la vita un 27enne originario di Potenza che viaggiava in sella alla sua moto e che, da una prima ricostruzione, avrebbe sbandato finendo contro il guard rail, anche se la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto non appena è stato lanciato l'allarme.

In volo anche l'elisoccorso, atterrato poco distante, ma il 118 sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Il traffico, in un primo momento, è stato deviato verso via Zena. Ancora da accertare le cause dell'incidente.