Schianto tra auto e moto nel veronese, muore giovane coppia emiliana

Schianto fatale. Una giovane coppia composta da due emiliani è stata stroncata da un incidente stradale, ieri intorno a mezzogiorno, nel veronese. Sergio Cortesi, 28 anni, e Giulia Signorini, 25, sono stati coinvolti in uno schianto mentre percorrevano la SS12 a bordo di una Yamaha, all'altezza di Nogara.

In base a una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, una Golf sarebbe sopraggiunta dalla direzione opposta, invadendo la corsia occupata dalla moto dei fidanzati. Lo schianto è stato molto violento e la moto è finita in un fossato. Cortesi, residente nel ferrarese ma bolognese di origine, era alla giuda della due ruote, ed è morto sul colpo. I soccorsi hanno poi trovato il cadavere della donna a qualche decina di metri di distanza, esanime. Ferite di media gravità per il conducente della Golf, trasportato all'ospedale di Legnago.