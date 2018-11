Incidente San Giorgio di Piano: chi sono le vittime

I due ragazzi di 19 anni che hanno perso la vita andando fuori strada in Via Mascarino, a San Giorgio di Piano sono Anas Foukahi e Pietro De Matteis. Il primo, che era alla guida della Range Rover, è nato a Cento e il secondo era invece di Pieve di Cento e faceva il tatuatore.

I ragazzi avevano fatto una inversione per evitare il posto di blocco dei Carabinieri, tamponando per altro un'auto in sosta. Poi erano andati via a tutto gas, per poi perdere il controllo del veicolo e uscire di strada. Per estrarli dalle lamiere sono intervenuti i Vigili del Fuoco.