Incidente in via degli Scalini: morto il ciclista investito, aveva 18 anni

E' morto il giovane ciclista che ieri in tarda mattinata era stato coinvolto in un brutto incidente stradale sui Colli di Bologna. Il ragazzo, di 18 anni -e non 25 come in precedenza riportato- è spirato in mattinata all'ospedale Maggiore, dove era rimasto ricoverato con ferite molto gravi nel reparto di Rianimazione del nosocomio.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era a bordo della sua bici sportiva e stava scendendo su via di Barbiano verso Bologna, quando una utilitaria proveniente da via di Barbiano è arrivata dalla direzione opposta, poco prima dell'impatto. La Polizia locale ha sequestrato entrambi i mezzi.