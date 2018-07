Incidente in Appennino: bolognese muore nel rogo dopo schianto in moto

Stava andando in vacanza con gli amici all'isola d'Elba, poi lo schianto. Un medico bolognese di 61 anni, Crescenzo di Donato, è morto l'altro giorno in località Chiusi della Verna, nella provincia aretina.

Di Donato stava percorrendo il Passo dello Spino assieme alla sua comitiva, quando la sua moto si è scontrata frontalmente con un'altra, uno schianto violentissimo che ha innescato poi un incendio: nessuno scampo per il 61enne, rimasto imprigionato dalle fiamme mentre andava a fuoco il suo mezzo.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco e l'eliambulanza, ma per il dermatologo 61enne non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasto ferito seriamente anche l'altro conducente della moto, un 42enne di Impruneta, trasportato all'ospedale di Careggi.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sulla salma è disposta l'autopsia per verificare la causa della morte. Secondo una primissima ricostruzione l'incidente sarebbe originato da un sorpasso azzardato nei confronti un'auto con a bordo una donna, anche lei assistita dopo lo schianto e in stato di choc. (Leggi la notizia completa su Firenzetoday)