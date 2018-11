Incidente mortale a Crespellano: camion contro furgoncino, muore 34enne

Incidente mortale oggi a mezzogiorno lungo la Sp 569 'bazzanese'. In prossimità della frazione di Pragatto di Crespellano, tra via Giovanni XIII e via Pradalbino, un camion pesante e un furgoncino si sono violentemente scontrati. Ad avere la peggio è stato l'autista del furgoncino, un ragazzo di 34 anni, residente in zona, deceduto sul posto poco dopo l'impatto. Ferite, ma non gravi, anche per l'autista 44enne dell'autoarticolato, ricoverato all'ospedale Maggiore.

Il mezzo pesante, che percorreva la strada direzione Bazzano, si è ribaltato su un fianco, adagiato lungo il fossato della strada, mentre il furgoncino che viaggiava nella direzione opposta e semidistrutto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno impiegato diverso tempo per estrarre i feriti dagli abitacoli, e i sanitari del 118, unitamente alla Polizia Municipale. La Bazzanese in quel posto è stata chiusa al traffico, con deviazioni lungo le vie laterali e un bypass lungo il vicino piazzale di una ditta. La Polizia Municipale sta approfondendo i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente.