Incidente mortale di Crevalcore, chi è la vittima

Aveva 56 anni e si chiamava Arturo Napoletano l'uomo che ieri pomeriggio è morto in seguito a un incidente stradale sulla Sp1, poco fuori Crevalcore, all'altezza dell'incrocio con via Sagrestia, intorno alle 17:30 di ieri. Napoletano, originario della Campania ma da tempo residente a Nonantola, nel modenese, stava percorrendo a bordo di una moto sportiva la Sp1 in direzione di San Matteo della decima quando, per cause ancora da accertare, in qualche modo ha invaso la corsia opposta ed è andato a sbattere contro una utilitaria che sopraggungeva in quel momento, sulla quale stava una coppia di ragazzi della zona. Lo schianto è stato molto forte e il 57 enne è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, Vigili del fuoco, 118 e polizia municipale Terre d'acqua: Mentre per il centauro non c'era più niente da fare, i soccorsi si sono concentrati sui giovani, che sono stati portati al Maggiore con ferite di media gravità.