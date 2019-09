Incidente lungo la Fondovalle: muore travolto da un tir

Sarebbe stato investito da un tir in transito l’uomo morto nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Fondovalle, nel territorio di Pian di Macina, a Pianoro.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità , intervenute sul posto non appena è stato lanciato l’allarme. Da quanto si apprende, l’uomo, 88enne, residente della zona, avrebbe attraversato in un punto in cui non ci sarebbero le strisce pedonali.

Inutili i soccorsi, perché l’anziano avrebbe perso la vita a causa del violento impatto . Sul posto la Polizia Locale di Pianoro e una pattuglia dei Carabinieri. Rilievi sono ancora in corso.