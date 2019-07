Incidente lungo la Futa: schianto moto-autobus, un morto

Violentissimo lo schianto tra uno scooter e una corriera Tper, oggi pomeriggio lungo la Futa. Un incidente avvenuto nel territorio di Monghidoro, in seguito al quale ha perso la vita un 46enne. L’uomo era a bordo di uno scooter, di rientro da lavoro, quando lungo un rettilineo ci sarebbe stato l’impatto fatale con il bus. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per il 46enne non c’era più nulla da fare. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire, ed è al vaglio delle forze dell’ordine che hanno eseguito tutti i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico diverse ore.