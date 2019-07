Incidente mortale: schianto furgone - bici, vittima un uomo

E' stato sbalzato al suolo mentre era in sella alla sua bicicletta, perdendo la vita poco dopo in ospedale. E pensantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina alle 9:15, tra via Regina Margherita e via Messina a Rimini.

Dai primi rilievi sembra che uomo, un 79enne di San Lazzaro di Savena, fosse in sella a una due ruote elettrica in direzione Riccione quando improvvissamente ci sarebbe stata una violenta collissione con un furgone, che si stava immettendo sulla strada provinciale, così come riporta anche RiminiToday. L'esatta dinamica di quanto accaduto però, è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi, e per coadiuvare il traffico.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzarlo, trasportandolo poi al pronto soccorso con il codice di massima gravità, dove poi è deceduto.

Il traffico ha subìto pesanti ripercussioni e per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito si è dovuto procedere col senso unico alternato.

Da quanto si apprende sembra che l'uomo fosse a Rimini in villeggiatura.