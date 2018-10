Incidente a Mordano: si accascia mentre guida, muore davanti i figli

Un uomo di 46 anni è morto mentre stava trasportando i figli in auto. E' accaduto a Mordano, in via San Prospero, nel circondario imolese, ieri pomeriggio. Sul posto è arrivata l'ambulanza e poi i Carabinieri. Inutile il massaggio cardiaco dei sanitari, che per un'ora hanno cerato di rianimare l'uomo.

Secondo quanto ricostruito, la causa sarebe riconducibile a un malore durante la guida: a bordo di una Toyota Prius, il 46enne era in compagnia dei figli di 10 e 11 anni, che hanno visto all'improvviso il loro babbo accasciarsi su un lato, con la macchina che prima ha invaso la carreggiata oppposta e poi ha finito la sua corsa in un fossato. I ragazzini sono rimasti illesi.