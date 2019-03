Incidente a San Giovanni Persiceto: schianto auto-moto, morto a 27 anni

Un uomo di 27 anni, Mattia Galletti, è morto dopo essere stato coinvolto in un severo incidente stradale. E' successo intorno alle 15 di questo pomeriggio a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto al confine con il comune di Cento. Ad essere coinvolte una moto Honda, sulla quale viaggiava il 27enne, e una auto Alfa Romeo, nell'incrocio che innesta via Cento con le strade provinciali 86 e 255.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale Terre D'Acqua e i sanitari del 118, con l'ausilio dell'elisoccorso. Da subito gravissimo per le ferite riportate, il 27enne -residente nella privincia ferrarese- è morto durante i soccorsi. Sulla base di una prima ricostruzione, sembra che a originare il tragico evento sia stata una precedenza non data. Il conducente dell'auto, un 25enne, ha riportato ferite lievi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare con il tratto all'altezza dell'incrocio tra Sp 83 e la Sp 255 chiuso al traffico assieme alla via Cento per circa un'ora.