Ozzano, schianto tra auto sugli Stradelli Guelfi: morta giovane donna

Avrebbe perso il controllo della propria auto finendo contro una vettura che provevina in direzione opposta, la donna di 32 anni, L.M, che questa mattina ha perso la vita in un incidente a Ozzano, mentre era alla guida di una Reanult Twingo.

Lo schianto è avvenuto lungo gli Stradelli Guelfi, nei pressi di Ponte Rizzoli. La donna, di Ozzano, avrebbe perso la vita a causa del violento impatto contro un furgoncino guidato da un uomo, che viaggiava in senso opposto e sul quale era presente una bambina, portata in codice uno in pronto soccorso per accertamenti: l'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto non appena è stato lanciato l'allarme.

La strada è stata prima chiusa per permettere le operazioni di soccorso, e successivamente aperta a senso unico alternato per tutti i rilievi. Indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.