Incidente a Pianoro: schianto in moto sulla Fondovalle, morto 50enne

Si sono scontrati all'incrocio tra via della Boaria e via Amendola, un tratto della Fondovalle Savena tra Rastignano e Pian di Macina. Così è morto un motociclista 50enne, questa mattina intorno alle 9:30.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, unitamente ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Pianoro. Allertata anche la eliambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto, con il magistrato di turno sul posto.

L'incidente arriva a pochi giorni da altri due schianti fatali in via Salvemini a Bologna e in Appennino: in entrambi a perdere la vita sono stati i guidatori delle due ruote.