Incidente a Bologna: schianto auto-scooter, 49enne muore in ospedale

Un incidente mortale è occorso ieri sera in via caduti Casteldebole. In base alle prime informazioni un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale a seguito dello schianto con una auto.

A scontrarsi sono stati uno scooter -sul quale era a bordo il deceduto- e una auto, all'altezza dell'incrocio con via Bottonelli. Il mezzo a due ruote -come riporta E'TV- sarebbe andato a finire la sua corsa contro una pensilina dell'autobus. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo -gravissimo- in ospedale, dove però è deceduto. La dinamica sta venendo ricostruita in queste ore dalla Polizia Municipale.