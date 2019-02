Incidente in viale Gandhi, morto in ospedale il motociclista

E' morto all'ospedale Maggiore il motociclista rimasto ferito gravemente ieri pomeriggio dopo un grave incidente occorso tra una moto-scooter e un'auto. L'uomo, Massimo Gargano, classe 1970, stava guidando la due ruote, quando per cause ancora da accertare è piombato contro una Ford Ka ferma in sosta all'incrocio tra viale Gandhi e via Marzabotto.

Nello schianto il conducente della moto è stato sbalzato ed è caduto a terra, mentre chi guidava l'auto una 50enne, bolognese, è rimasta illesa. Subito i soccorsi e la precipitosa corsa al vicino ospedale Maggiore, ma il 48enne era già molto grave. Dopo una notte di lotta tra la vita e la morte nel reparto Rianimazione, l'uomo è spirato nel primo pomeriggio di oggi.