Incidente sulla via Emilia: scooter si scontra con un capriolo, grave un giovane

È ricoverato in prognosi riservata il giovane che a bordo di uno scooter si è scontrato con un capriolo lungo la via Emilia, al confine tra San Lazzaro e Ozzano. L’incidente è avvenuto giovedì notte, verso le 23.30 , in via Tomba Forella.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso in codice due. Le condizioni del ragazzo però sarebbero peggiorate tanto da subire un intervento.

Sul posto anche la polizia municipale di San Lazzaro per i dovuti rilievi. Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che un’auto, che percorreva la via Emilia, abbia urtato contro un capriolo sbucato all’improvviso. L’animale avrebbe poi invaso la corsia di marcia opposta, dove proprio in quell’istante stava transitando il centauro.