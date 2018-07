Incidente a Crevalcore: muore motociclista di 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto ieri sera a causa di un incidente che lo ha visto coinvolto quando a bordo della sua motocicletta stava attraversando la località Sammartini verso Crevalcore. Erano le otto di sera circa quando un'auto guidata da una coppia di anziani lo ha travolto. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo inutili, nonostante l'intervento di più mezzi fra cui l'elicottero.

La vittima è Dariusz Regula, residente a Crevalcore e di origini polacche.

Sul posto i Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, oltre naturalmente al 118. I due anziani a bordo dell'auto coinvolta sono stati accompagnati in ospedale in condizioni di media gravità.