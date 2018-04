Incidente al Mugello: morto giovane motociclista bolognese

Tragedia al Mugello nel weekend, dove in un incidente motociclistico ha perso la vita un centauro bolognese. La vittima è Enea Rossi, 26 anni.

Il giovane stava percorrendo a bordo della sua moto la strada che porta al Passo del Giogo, in direzione Scarperia. Superata la località Barco, per cause in corso di accertamento pare si sia scontrato contro un guard rail.

L’incidente è accaduto intorno alle 12 e 45 del 7 aprile scorso. Altre due le moto coinvolte nell’incidente, i cui conducenti, non in pericolo di vita, sono stati ricoverati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi, insieme ai carabinieri e al personale del 118.

Sempre lo scorso fine settimana un altro sinistro stradale ha portato via lo chef del 'Banco 32', molto conosciuto in città.