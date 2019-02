Incidente a Ozzano: auto cappotta e finisce in bilico su un bidone

Un incidente frontale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno le 19, lungo via Idice, in località la Noce, al confine tra San Lazzaro e Ozzano. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri del Norm di San Lazzaro, intervenuti non appena è stato lanciato l'allarme, ma da quanto si apprende al momento, a scontrarsi sono state un'Audi e una Nissan Micra.

Un incidente per lo più "spettacolare", perchè l'Audi avrebbe cappottato terminando la corsa in bilico su un bidone della spazzatura. A rimanere lievemente ferito, e trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti, l'automobilista a bordo della Nissan. La normale viabilità ha subito dei rallentamenti per permettere ai soccorsi e alle autorità di intervenire.

Accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.