Incidente sulla Nuova Porrettana: scontro frontale, muore una donna

Una donna di 66 anni è morta a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla 'nuova Porrettana', tra Sasso Marconi a Casalecchio di Reno.

La donna era alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella direzione opposta, verso Sasso Marconi. Sul posto l'ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco. I rilievi sono affidati ai Carabinieri.

I primi 15 giorni del 2018 sono stati "disastrosi per l'area metropolitana di Bologna", dove "i decessi sulle strisce pedonali sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, prende spunto dagli episodi di cronaca degli ultimi giorni per lanciare l'allarme, nel corso di un evento pubblico in Prefettura a Bologna, su quanto sta accadendo sulle strade del bolognese dove, dichiara senza mezzi termini, "sta avvenendo una strage".