Incidente a Ozzano: falciata sulle strisce da un portavalori, grave 25enne

Stava attraversando la strada quando è stata investita da un portavalori. E' successo ieri mattina, poco prima delle 8.30, in via Collegio di Spagna a Ozzano, a poche centinaia di metri dalla Coop. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma da quanto si apprende , una giovane di 25 anni sarebbe stata centrata in pieno mentre si trovava sulle strisce pedonali. Tutto è successo sotto gli occhi attoniti di passanti e residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che, vista la situazione, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare la ragazza in ospedale, seguiti anche una pattuglia della polizia municipale, che oltre a coadiuvare il traffico ha eseguito tutti i rilievi, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La ragazza è stata ricoverata in gravi condizioni, ma nonostante il violento impatto non sarebbe in pericolo di vita.