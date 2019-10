Incidente a Ozzano: ferita una bambina, traffico bloccato

È stato un incidente avvenuto poco dopo le 8,30 di questa mattina a bloccare la circolazione tra via Mazzini e via Garibaldi, a Ozzano. Lo schianto è avvenuto tra due auto, a ridosso dell’incrocio, e la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta non appena è stato lanciato l’allarme.

Nell’incidente è rimasta ferita una bambina, che affidata alle cure dei sanitari del 118 è stata poi trasportata in codice due al Pronto soccorso. Gli agenti hanno coadiuvato il traffico ed eseguito tutti i rilievi, liberando completamente la strada dopo circa mezz’ora.

Un altro minore versa in gravi condizioni all'ospedale Maggiore: è stato investito ieri sera, 22 ottobre, a Valsamoggia.