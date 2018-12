Ozzano, incidente lungo via Idice: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo via Idice, a causa di un incidente tra due auto avvenuto alle sette di questa mattina in località Pizacra, a Ozzano. Da quanto si apprende sono due le auto coinvolte nello schianto. Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e la locale polizia municipale, per coadiuvare il traffico ed eseguire i rilievi.

La dinamica di quanro accaduto è al vaglio delle autorità ma la viaiblità risulta ancora bloccata, con code di alcuni chilometri. Al momento risultano due i feriti, in codice giallo.