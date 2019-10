Incidente a Persiceto: auto esce di strada e si ribalta, ferite madre e figlia

Brutto incidente oggi pomeriggio in via Sasso, a San Giovanni in Persiceto. Per motivi ancora al vaglio delle autorità, una vettura è uscita fuori strada, ribaltandosi su un lato.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere due donne, madre e figlia, rimaste incastrate nella vettura a causa dello schianto.

Entrambe sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso: in volo anche l'elisoccorso, che ha immediatamente trasferito una delle due donne in ospedale.

Sul posto le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi e coadiuvato il traffico.