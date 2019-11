Incidente a Persiceto: scontro auto-furgone, due feriti. Abbattuto palo della luce

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre due persone incastrate tra le lamiere, a seguito di un incidente avvenuto a San Giovanni in Persiceto località Tivoli, all'incrocio tra via Cassola e via Mezzo.

Poco dopo le 16, la sala operativa del 115 ha ricevuto dal personale del 118 la chiamata di soccorso. Due i veicoli coinvolti, un furgone e un'auto. Nella collisione è rimasto danneggiato anche un palo della corrente elettrica. Oltre ai Vigili del fuoco di San Giovanni in Persiceto e del distaccamento di Zola Predosa e all'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in osedale, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi.

Gallery