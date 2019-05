Incidente a Pianoro: schianto tra auto sulla Fondovalle

Un incidente si è registrato questa mattina, intorno alle 7, sulla Fondovalle Savena, nel Comune di Pianoro. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili: un'alfa Romeo d'epoca, finita contro il guard rail, e una panda blu.

Le dinamiche del sinistro, ancora da chiarire, sono a vaglio della polizia municipale, intervenuta insieme al personale del 118, giunto sul luogo con un'ambulanza e un e licottero.

Sul posto anche i vigili del fuoco, per estrarre da uno dei due veicoli una persona, rimasta incastrata nell'abitacolo a causa dell'urto. Due le persone trasportate al pronto soccorso, rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave.