Doppio incidente stradale a Pianoro: due auto finiscono fuori strada

Mattinata nera quella di oggi sulle strade di Pianoro, dove si sono registrati due incidenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Schianto sulla Fondavalle, forse un colpo di sonno

Il primo è avvenuto lungo la Fondovalle, a poca distanza dal ristorante Contade. Da quanto si apprende, un uomo di 75 anni di Loiano ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un un colpo di sonno, uscendo fuori strada. Inseguito al violento impatto il veicolo è andato distrutto, mentre l'automobilista è stato trasportato in ospedale per accertamenti, dove è stato accolto in codice due, ovvero quello di media gravità.

Altro incidente poco dopo vicino al ponte Boara

Il secondo sinistro è avvenuto all'altezza del ponte Boara e ha visto coinvolta un'auto della pubblica assistenza che stava trasportando un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo c'era un giovane, che ha perso il controllo delll'automobile finendo fuori la carreggiata e sradicando alcuni cartelli stradali. Fortunatamente l'impatto non avrebbe avuto gravi conseguenze. Lievi ferite per l'anziano che viaggiava a bordo dell'auto. L'uomo è stato portato in ospedale in ambulanza per accertamenti.