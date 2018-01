Incidente in Piazza Azzarita: ciclista 41enne travolto da un'auto

Un ciclista cubano 41enne è stato investito ieri sera vero le 21, in Piazza Azzarita. A lle 21 una Fiat Panda condotta da un 47enne italiano residente in provincia, circolava nella rotonda di piazza Azzarita con direzione via San Felice, quando si è scontrata con la bicicletta, diretta nella stessa direzione, a lato dell'aiuola della rotonda.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima in ospedale in codice di media gravità, mentre la Polizia Municipale si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.