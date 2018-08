Incidente in piazza Malpighi, donna travolta da un'auto in retromarcia

Voleva attraversare la strada, ma non ha fatto in tempo ad arrivare sulle strisce pedonali che è stata investita da un’auto in retromarcia dalla semi carreggiata. È successo ieri pomeriggio, poco dopo le 16.30, in piazza Malpighi.

La donna, autista Tper , aveva appena smontato dal turno e stava tornando a casa: uscita dalla galleria del Toro è stata travolta da una vettura, sbattendo violentemente la testa a terra. L’automobilista, un turista di nazionalità francese, sentendo un urto si è subito fermato, evitando così di camminare con tutta l’auto sulla donna a terra.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e la donna è stata trasportata in ambulanza al Maggiore in codice giallo, ma non è in pericolo di vita.