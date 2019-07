Incidente mortale bici-furgone: vittima un professore dell'Alma Mater

E' Piermaria Luigi Rossi, geologo e professore emerito all'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l'uomo di 79 anni morto ieri a Rimini, dopo una violenta collisione con un furgone. Originario di Rimini, ma residente a San Lazzaro di Savena e in pensione da circa due anni, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

Da quanto si apprende, Rossi era in sella a una due ruote elettrica in direzione Riccione quando improvvissamente sulla strada sarebbe sbucato un furgone che trasportava alimenti freschi: poi l'impatto. L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi, e per coadiuvare il traffico. E il furgone è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, un'ambulanza e auto medicalizzata, con i sanitari che hanno provveduto a stabilizzarlo, trasportandolo poi al pronto soccorso con il codice di massima gravità, ma a causa delle ferite riportate è deceduto poco dopo.

Pier Maria Luigi Rossi era stato il direttore del Dipartimento di Scienze biologiche e ambientali di Bologna: esperto geologo e vulcanologo, era stato nominato professore emerito dell'Università di Bologna, e autore-coautore di oltre 200 pubblicazioni, di cui 121 su riviste nazionali e internazionali.