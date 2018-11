Autostrada A14, frammento si stacca sul ponte e colpisce il vetro dell'auto: donna ferita

Un frammento di 2 Kg e 4 etti, grande poco più di un pugno, ha sfondato il parabrezza di un'auto in transito e ha ferito una donna. E' successo l'altro pomeriggio, lungo il tratto urbano della A14, al Km 10, in corrispondenza del ponte autostradale sul Reno.

Sul posto si sono precipitati la Polizia stradale Bologna Sud e i sanitari del 118. In base a quanto ricostruito, tutto sarebbe originato da una fessurazione superficiale del manto stradale in corrispondenza di un giunto tra i ponti autostradali sul fiume Reno.

La stabilità dell'infrastruttura non è minimamente coinvolta nella circostanza, ma le sollecitazioni sugli innesti di metallo tra le sezioni del lungo ponte, complice il massiccio passaggio di mezzi pesanti e le abbondanti piogge di questi giorni, hanno portato al distacco del detrito, che in una combinazione poco fortunata -ma potenzialmente letale- ha finito per schizzare sul parabrezza della berlina, presa a noleggio da una coppia di turisti americani. La donna, 58 anni, non ha riportato traumi gravi, ma è stata comunque ricoverata in ospedale per accertamenti.