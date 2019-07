Incidente a Pieve di Cento: attraversa la strada, investita da un'auto

Una donna di 47 anni è stata ricoverata al Maggiore di Bologna, in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita da un'auto. E' successo questa mattina a Pieve di Cento, lungo la circonvallazione Levante, all'altezza di via Mascarino. La 47enne è stata travolta mentre attraversava la strada da una vettura, condotta da una 80enne proveniente da un comune limitrofo. Subito sono stati chiamati i soccorsi e la donna, residente a Pieve, è stata portata in ospedale in codice tre, dopo le prime cure sul posto. La polizia municipale Reno Galliera è intervenuta per i rilievi e sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.