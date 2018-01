Oltre 2 patenti ritirate ogni giorno, il 2017 della Polstrada sulle strade bolognesi

Si chiude con un bilancio corposo il 2017 della Polizia Stradale nel territorio metropolitano. Secondo i dati riportati dalla Polstrada a Bologna e provincia, sono state impiegate 12.679, le quali hanno accertato 33.512 infrazioni al Codice della strada, ritirando 947 patenti e 1.147 carte di circolazione e 'tagliando' 48.084 punti.

Nell'area del capoluogo gli incidenti -in linea con la media nazionale- sono calati (1.537 contro i 1.631 del 2016), ma sono aumentati quelli mortali (15 contro i 9 del 2016), le vittime (21 contro le 10 dell'anno precedente) e i feriti (918, a fronte degli 851 del 2016). Grazie al Tutor sono state accertate "14.169 violazioni dei limiti di velocita', il 57,99% in più rispetto alle 8.968 del 2016".

A Bologna e provincia, inoltre, i "10 posti di controllo, con l'impiego di 109 operatori e 23 tra medici e personale sanitario della Polizia", hanno permesso di sottoporre all'alcol-test "797 conducenti, 32 dei quali sono risultati positivi", mentre 15 conducenti "sono risultati positivi ad una o più sostanze stupefacenti".

I controlli eseguiti nelle notti dei weekend da 521 pattuglie hanno invece permesso di rilevare "39 incidenti (uno in piu' rispetto al 2016), fortunatamente senza vittime". Sono stati 3.569, inoltre, i conducenti "controllati con etilometri e precursori (in leggero calo rispetto ai 3.754 del 2016), 196 dei quali (169 uomini e 27 donne) sono risultati positivi al'alcol-test (148 in meno rispetto ai 344 dell'anno precedente". Le persone denunciate per guida sotto l'effetto di droghe sono state 8, e 10 i veicoli confiscati.

I 23 servizi di controllo nel settore del trasporto professionale, per cui sono stati impiegati 179 agenti, hanno portato al controllo di 276 mezzi pesanti (17 stranieri), con l'accertamento di 662 infrazioni e il ritiro di una patente e una carta di circolazione. 381, invece, gli autobus controllati, di cui 22 "hanno evidenziato almeno un'irregolarita', per un totale di 31 infrazioni".

Infine, nel 2017 la Polstrada di Bologna "ha arrestato 17 persone, di cui 13 per reati commessi in ambito autostradale", denunciando in stato di liberta' con deferimento all'Autorita' giudiziaria 374 persone, di cui 268 per crimini commessi in autostrada. (DIRE)