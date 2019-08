Incidente al Ponte Savena: auto sbanda e fa strage di cartelli e semafori

E' stato trasportato in codice uno all'ospedale il 35enne che l'altra sera è stato protagonista di un incidente in auto lungo via Toscana. Il suo mezzo, una Fiat Punto, è stata vista sfrecciare l'altra notte in direzione di Rastignano. Nella sua corsa, terminata proprio in corrispondenza del ponte Savena, il mezzo ha travolto due pali di segnaletica, un semaforo e due fittoni, danneggiando anche il marciapiede, per poi finire la sua corsa contro un lampione. Non sono chiare le cause che hanno portato all'uscita di strada. Dei rilievi si è occupata la polizia locale di Bologna.