Incidente sul ponte Stalingrado: scontro tra auto, traffico a singhiozzo e bus deviati

Momenti di apprensione oggi pomeriggio su via Stalingrado, dove due auto si sono scontrate in cima al ponte che sovrasta la ferrovia. L'impatto, fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti, tutti uomini tra i 36 e i 49 anni, che comunque sono stati trasportati in ospedale in codice di medià gravità.

L'incidente ha subito provocato problemi al traffico, tant'è che si è poi resa necessaria la chiusura dell'interno tratto fino a porta Mascarella, situazione poi parzialmente rientrata con la riapertura di una corsia. Deviati temporaneamente da Tper anche i bus 38 e 39 lungo le vie Matteotti/Serlio, mentre si procedeva con i rilievi.

Particolarmente delicata la situazione di uno dei mezzi incidentati, con la bombola di metano che ha cominciato a perdere gas in maniera copiosa, allarme poi rientrato con l'intervento delle forze di soccorso. Sono del pari in corso i rilievi per risalire alla dinamica dell'accaduto, forse un urto frontale tra la berlina e l'utilitaria.