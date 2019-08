Incidente Gaggio Montano: scontro auto-furgone, elisoccorso in azione

Grave incidente in Appennino. L'elisoccorso è intervenuto stamane intorno alle 8:45 per portare via i feriti di un severo scontro tra un'auto e un furgone, all'altezza di Silla sulla Porrettana nuova, nel comune di Gaggio Montano. Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti, giudicato il più grave. Il traffico è stato momentaneamente deviato sulla Porrettana vecchia e i carabinieri di Gaggio stanno effettuando i rilievi.

Notizia in aggiornamento