Incidente a Gaggio Montano: auto si scontrano, un ferito grave e traffico bloccato

Grave incidente stradale ieri pomeriggio all'altezza di Marano di Gaggio Montano. Due auto, secondo quanto ricostruito da Carabinieri e Polizia Municipale, intervenuti sul posto, si sono scontrate frontalmente, intorno alle 17:30. Feriti entrambi i conducenti delle vetture, uno dei quali in gravi condizioni portato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna. Anche i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre i feriti dai veicoli accartocciati. La strada è stata chiusa e il traffico bloccato per due ore, con ripercussioni sul traffico locale.

