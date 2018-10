Incidente a Sasso: scontro sulla Porrettana nuova, due feriti e strada chiusa per ore

Un brutto incidente ha bloccato per due ore la Porettana nuova questa mattina, all'altezza di Pontecchio Marconi. Un'auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente innescando una carambola che ha coinvolto leggermente altri tre veicoli.

Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale di Sasso Marconi. Una donna di circa 40 anni è stata estratta dalle lamiere di una Renault, mentre leggermente ferito è risultato il conducente del furgoncino, un Fiat Strada. Entrambi i feriti sono stati poi trasportati in autoambulanza all'ospedale Maggiore, ma non sarebbero in gravi condizioni.