Incidente a Sasso: scontro camion-corriera, passeggeri bloccati vicino il bordo della rupe

Un incidente tra due grossi mezzi, un camion e un bus extraurbano, nel punto meno indicato per incidenti del genere. Questo è accaduto questa mattina presto lungo la Porrettana a Sasso Marconi. L'incidente ha creato serie ripercussioni sul traffico locale, considerata anche l'ora di transito verso i luoghi di lavoro.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri per prestare soccorso ai conducenti e ai passeggeri del bus. L'incidente è avvenuto proprio nel tratto di strada che attraversa la cosiddetta 'rupe', alle porte di Sasso. A causa forse di una manovra errata i due mezzi sono entrati in collisione.

I passeggeri del bus, dopo l'incidente, sono rimasti bloccati dentro il mezzo per circa un'ora. La corriera, linea 706, proveniva dall'Appennino in direzione Bologna, e dopo l'impatto è rimasta con le porte contro il muro di protezione, vicino al bordo della rupe sulla destra. E' servito tempo ai vigili del fuoco per fare uscire senza rischi tutti gli occupanti del torpedone.

L'autista del mezzo pubblico è stata portata al pronto soccorso per lievi ferite, dovute perlopiù alle schegge dei vetri in frantumi. Anche altri passeggeri hanno preferito recarsi al pronto soccorso per accertamenti, ma nel complesso non si registrano feriti gravi.

A causa dell'incidente è stata chiusa la Porrettana (SP 64) e completamente bloccata la Val di Setta (SP 325) dalle ore 7.00 alle ore 8.30. Verso le 8.30 la strada è stata riaperta in senso unico alternato e poi verso le 9.00 è stata ripristinata la viabilità. In conseguenza dell'incidente, ritardi anche per la linea 92.