Incidente sulla Porrettana: auto si ribalta, strada chiusa per un'ora, code e traffico

Traffico bloccato per un'ora sulla Porrettana questa mattina, dove un incidente intorno alle 10 ha bloccato il traffico all'altezza di Pioppe di Salvaro frazione al confine dei comuni di Marzabotto, Vergato e Grizzana Morandi. Un'auto si è ribaltata e adagiata su un fianco lungo la sede stradale: per questo sono arrivati i vigili del fuoco e il 118.

I caschi rossi di Vergato hanno estratto la conducente dall'abitacolo, una signora di 79 anni e i sanitari hanno prestato le prime cure. La persona non avrebbe riportato ferite gravi, ma per sicurezza è stata condotta in elisoccorso al Maggiore di Bologna. Nel mentre la polizia locale ha gestito il traffico, riaprendolo dopo circa un'ora dall'intervento. Sul posto anche i carabinieri di Marzabotto.