Incidente a Sasso Marconi: un morto, traffico bloccato sulla Porrettana

Tragica mattinata sulla Porrettana, dove si è registrato un incidente mortale. Secondo i primi riscontri, risulta coinvolta un'auto, interessata da un incendio dopo il sinistro, la cui dinamica resta ancora da stabilire.

Lo schianto è avvenuto alle 7.50 circa, al km 85, al confine tra Casalecchio e Sasso Marconi, nella frazione di San Biagio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Ripercussioni sulla circolazione si sono verificate sul tratto di strada interessato, che è stato interdetto al traffico, in entrambe le direzioni, dalle ore 8:30 di questa mattina.

Tragico il bilancio dell'incidente: una persona ha perso la vita. Dalle prime informazioni, non sarebbero sarebbero rimaste coinvolte altre persone. Tuttavia ancora non si è a conoscenza di molti dettagli, inquanto gli accertamenti sono ancora in corso da parte dell'autorità giudiziaria.