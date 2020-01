Incidente a Sasso Marconi: traffico fermo e lunghe code sulla Porrettana

Traffico in tilt lungo la Porrettana all'altezza di Sasso Marconi, per un incidente avvenuto nel primo mattino. Secondo un primissimo riscontro sembra che un camion e una corriera si siano scontrati, all'altezza della rupe. Sul posto ci sono ambulanze e carabinieri, oltre ai vigili del fuoco. Non sembrano esserci stati feriti gravi, ma il traffico rimarrà bloccato fino a cessate esigenze.