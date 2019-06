Incidente a Casalecchio: scontro auto furgone, grave una donna

Una donna di 37 anni, di origine straniera, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna, in seguito a un incidente che si è verificato questa mattina all'alba, sulla Porrettana, al confine tra i territori di Casalecchio e Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, i primi per estrarre la donna dalle lamiere dell'auto. Coinvolto nello schianto anche un furgoncino, il cui conducente però è rimasto illeso. Sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri per risalire alla dinamica dell'accaduto. E' di qualche giorno fa invece la notizia della morte della insegnante 41enne della scuola Salvemini, uscita di strada alla rotonda Biagi della cittadina alle porte di Bologna con a bordo il figlio di quattro anni, quest'ultimo uscito illeso dall'impatto.