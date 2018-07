Incidente a porta Mascarella: donna muore investita

Una donna è morta nel pomeriggio dopo essere stata travolta in piazza di porta Mascarella. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco, Polizia e polizia municipale. Secondo quanto si apprende sembra cha la donna, di età avanzata, sia stata investita da un furgone di consegna medicinali per le farmacie, mentre faceva manovra di retromarcia. Necessario l'intervento dei pompieri, per estrarre il corpo incastrato sotto il mezzo. La donna sarebbe morta poco dopo, in seguito alle ferite riportate.