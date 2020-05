Incidente in porta San Mamolo, ferita una 65enne

Incidente ieri nel tardo pomeriggio a porta San Mamolo, dove una donna di 65 anni è stata investita da un'auto. Sul posto sono arrivati l'ambulanza e la polizia locale. In base a quanto ricostruito sembra che l'auto stesse procedendo lungo i viali in direzione di porta Saragozza e il pedone stesse attraversando la porta. La donna, che nell'impatto è stata sbalzata a terra, è stata trasportata in gravi condizioni al Maggiore di Bologna. Dell'altro giorno invece la notizia di un sinistro a Porta San Vitale, dove un'altra donna, a bordo della sua bicicletta è stata investita da uno scooter.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.