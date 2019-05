Incidente in porta Sant'Isaia: donna travolta e ferita dal bus, rischia una gamba

Incidente a Porta Sant'Isaia questa mattina. Intorno alle 12:30 un autobus della linea 20 in direzione verso Casalecchio ha investito una giovane donna all'altezza della porta Sant'Isaia, mentre cercava di svoltare lungo viale Pepoli. I vigili del fuoco son intervenuti per prestare i primi soccorsi, poiché la gamba della donna era rimasta incastrata sotto una delle ruote sterzanti del mezzo.

La donna, seriamente ferita, rischia di perdere una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero tali da pregiudicarne la vita. Giunti sul posto i sanitari del 118, che hanno portato la donna al Maggiore in codice 2 al Maggiore. Temporaneamente le linee Tper sono state 20 e 94 sono state deviate, mentre il traffico è rallentato per i rilievi e le operazioni di soccorso.