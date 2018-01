Incidente in Porta Saragozza, bus e auto si urtano: sei feriti

Più che l'urto in sé, è stata la frenata. Sei passeggeri di un bus Tper sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore per accertamenti, dopo che il pullman della linea 94/ che da Bazzano procedeva in direzione Est.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate, mentre il bus apprestava a immettersi su viale Pepoli un'auto si sarebbe affacciata uscendo da Piazza di Porta Saragozza, andando a impattare contro il mezzo. La frenata dell'autista all'ultimo ha fatto cadere i diversi passeggeri del mezzo. Tra di loro sei donne, tra 15 e i 61 anni, hanno riportato ferite che hanno reso necessario l'intervento delle ambulanze.